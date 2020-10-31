Игрок «Ак Барса» Артем Галимов получил травму в матче с «Сибирью»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов получил травму в матче с «Сибирью» (5:3). Об этом после игры сообщил главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов.

Форвард покинул площадку по ходу матча и не вышел на третий период встречи с сибиряками.

«Галимов получил травму. Сейчас он на обследовании», — сказал Квартальнов в ходе пресс-конференции.

Фото: ak-bars.ru

Накануне «Ак Барс» одержал волевую победу над «Сибирью» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы уступали по ходу встречи со счетом 0:3.

Перед началом нынешнего сезона Квартальнов назвал Галимова одним из лидеров команды. С тех пор 21-летний нападающий провел 20 матчей и отметился 9 (3+6) набранными очками. В прошлом сезоне в активе Галимова было 23 (13+10) очка в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ.