Кадыров потребовал извинений от Жириновского и властей Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Также он призвал власти Франции извиниться перед мусульманами.

«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что лидеру ЛДПР не стоит касаться вопросов религии, а также не учить губернаторов, как им управлять регионами.

«И не заикайся о борьбе с терроризмом», — добавил глава Чечни.

Фото: kremlin.ru

В этом же посте Рамзан Кадыров призвал мусульман не пикетировать здание французского посольства в Москве.

Отдельно он потребовал извинений и от властей Франции: «Вы ликвидировали парня и поставили точку в совершенном убийстве. На этом все закончилось. Всё то, что было после этого — акции, заявления, призывы — к хорошему не приведёт. Остановитесь, извинитесь... Иначе все станет только хуже».

Ранее Рамзан Кадыров уже выступил с осуждением политики президента Франции Эмманюэля Макрона и руководства страны.