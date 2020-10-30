«Уфа» объявила о переходе тренеров Докампо и Мюллера

Тренерский штаб Рашида Рахимова в «Уфе» пополнился двумя иностранными тренерами, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Помогать рулевому уфимцев отныне будут испанский специалист Эдуардо Докампо и немецкий тренер Райнер Мюллер. Последний уже работал вместе с Рахимовым в «Ахмате».

Фото: fcufa.pro

Оба тренера уже приступили к работе с основным составом уфимской команды.

Докампо будет отвечать в «Уфе» за тактику и аналитическую работу, Мюллер займется физической подготовкой.

Напомним, ранее испанец был ассистентом Романа Шаронова в казанском «Рубине» и покинул клуб после назначения Леонида Слуцкого.