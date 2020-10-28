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Двое татарстанцев стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика»

23:20, 28.10.2020 Сюжет:  Лидеры «Реального времени»
Двое татарстанцев стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика»
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Двое татарстанцев — директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев и заместитель руководителя управления кадровой политики партии «Единая Россия», член правления Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика». Итоги были подведены сегодня.

Фото: аккаунт Ильнара Гирфанова в Facebook

Они получат право на участие в уникальной образовательной программе и возможность поработать с одним из наставников конкурса, сообщает пресс-служба проекта.

realnoevremya.ru, на фото — Тимур Темиргалиев

Ранее Ильнар Гирфанов поделился с «Реальным временем» своими взглядами на жизнь, проектами и видением будущего России.

ОбществоВласть Татарстан Гарантийный фонд РТАссоциация юристов РоссииГирфанов Ильнар ИсрафиловичТемиргалиев Тимур Фаритович
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