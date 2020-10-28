Двое татарстанцев стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Двое татарстанцев — директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев и заместитель руководителя управления кадровой политики партии «Единая Россия», член правления Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика». Итоги были подведены сегодня.

Фото: аккаунт Ильнара Гирфанова в Facebook

Они получат право на участие в уникальной образовательной программе и возможность поработать с одним из наставников конкурса, сообщает пресс-служба проекта.

realnoevremya.ru, на фото — Тимур Темиргалиев

Ранее Ильнар Гирфанов поделился с «Реальным временем» своими взглядами на жизнь, проектами и видением будущего России.