Двое татарстанцев стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика»
Двое татарстанцев — директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев и заместитель руководителя управления кадровой политики партии «Единая Россия», член правления Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика». Итоги были подведены сегодня.
Они получат право на участие в уникальной образовательной программе и возможность поработать с одним из наставников конкурса, сообщает пресс-служба проекта.
Ранее Ильнар Гирфанов поделился с «Реальным временем» своими взглядами на жизнь, проектами и видением будущего России.ОбществоВласть Татарстан Гарантийный фонд РТАссоциация юристов РоссииГирфанов Ильнар ИсрафиловичТемиргалиев Тимур Фаритович
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