В Елабуге откроют памятник Екатерине Великой

В середине ноября в Елабуге запланировано открытие памятника Екатерине Великой. Он установлен в сквере возле Спасского собора.

В 1780 году, 340 лет назад, Екатерина Великая присвоила Елабуге статус уездного города Российской империи. Тогда там проживали около тысячи человек.

пресс-служба города Елабуги

Место для установки памятника выбрано неслучайно: в свое время планировку города организовали из прямоугольных кварталов, которые были ограничены перпендикулярными улицами. Центром планировки стала Соборная площадь Спасского собора. Дома строили в основном 2-3-этажными, сообщает пресс-служба города.



Средства на установку монумента собрали благотворители.

В начале октября на территории российской авиабазы Хмеймим открыли памятник герою России полковнику Ряфагату Хабибуллину.

