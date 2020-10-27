Гособвинитель запросил 4,5 года колонии для основателя ГК «ФОН» Ливады

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Ново-Савиновском райсуде Казани прошли прения по уголовному делу об аферах застройщиков ГК «ФОН» на 2,6 млрд рублей. Для основателя «ФОНа» Анатолия Ливады гособвинитель запросила 4,5 колонии общего режима, для его соратницы Дианы Ахметзяновой — такой же срок, но условно, передает с заседания журналист «Реального времени».



В прениях представитель прокуратуры настаивала на том, что вина подсудимых полностью доказана материалами дела. Причем, по всем трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере, связанным с привлечением средств на строительство трех ЖК — «Симофония», «Царицынский бугор» и «МЧС».

Подсудимые и их адвокаты приводили доводы о невиновности, утверждали, что ни умысла, ни хищения не было, а в действительности на строительство трех ЖК с учетом кредитных и собственных средств было вложено на 1,7 млрд рублей больше, чем насчитала судебная строительно-техническая экспертиза МВД по РТ. При проведении этой экспертизы не учитывался целый ряд позиций, формирующих себестоимость квадратного метра — от аренды либо покупки земли до строительства внешних коммуникаций.

Кроме того, по мнению защиты, не посчитаны даже непосредственные затраты на строительство подвальных стенок.

Напомним, потерпевшими по этому делу признаны 1300 дольщиков из 13 регионов страны. Судебный процесс стартовал в мае текущего года.

«Реальное время» готовит подробный репортаж с прений и последнего слова подсудимых.