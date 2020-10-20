В Казани на озере Средний Кабан построят новый жилой комплекс

В Казани планируют возвести новый жилой комплекс возле озера Средний Кабан. О своих планах сообщила компания «Джи Групп».

К застройке территории намерена приступить компания «Унистрой» в следующем году. Ожидается, что здесь появятся три девятиэтажных жилых дома, детский сад и многоуровневый паркинг. Проект рассчитан на максимальное использование природного ландшафта и предполагает не только выходы к озеру Средний Кабан, но и создание парка вдоль Монастырской протоки, расположенной вдоль всей территории будущего ЖК.

Исторически на этом месте располагалась загородная территория отдыха, на которой в 1895 году разбили сад «Аркадия» с летним театром, ресторанами и увеселительными заведениями. В ХХ веке, в годы войны, парк вырубили. В последствии часть территории занял завод «Теплоконтроль», часть отдана под дачные участки горожан.

realnoevremya.ru архивное фото

Общая площадь квартир в новом жилом комплекс составит 61 тыс. кв. м, 2 тыс. квадратов будет отдано под нежилые помещения. Там планируется разместить стрит-ретейл и бытовые услуги. Старт продаж ожидается в 2021 году, сообщила пресс-служба компании «Джи Групп».

Сегодня также стало известно, что проект ландшафтного развития территории вдоль улицы Сибгата Хакима от моста «Миллениум» до Кремлевской (Ленинской) дамбы включительно разработает один из лучших ландшафтных архитекторов Франции — Мишель Пена.



В начале октября «Унистрой» завершил сделку по оформлению в собственность 19,9 га в Адмиралтейской слободе, которые принадлежали АО «Казанский вертолетный завод».

