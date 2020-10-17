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Сегодня в Татарстане местами выпадет снег

06:27, 17.10.2020
Сегодня в Татарстане местами выпадет снег
Фото: Марат Мугинов

Сегодня, 17 октября, в Татарстане будет облачно, с прояснениями. Ночью и утром дождь, местами в северных районах с мокрым снегом.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Утром местами могут быть сильные порывы ветра, до 15—16 м/с, температура воздуха опустится до +1..+6 градусов. Днем температура составит +5..+10 градусов.

tatarmeteo.ru

В Казани утром температура воздуха составит +2..+4. Днем воздух прогреется лишь до +6..+8 градусов.

Общество Татарстан
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