«Салават Юлаев» расторг контракт с вратарем Сухачевым

Голкипер «Салавата Юлаева» Владислав Сухачев покидает уфимский клуб. Об этом сообщает портал «Чемпионат».

По данным источника, клуб из столицы Башкортостана расторг контракт с хоккеистом.

22-летний Сухачев перешел в «Салават Юлаев» в мае нынешнего года в результате обмена с челябинским «Трактором». За уфимский клуб вратарь успел сыграть в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых пропустил 8 шайб за 78 игровых минут.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» дома в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» (2:3 от).