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«Салават Юлаев» расторг контракт с вратарем Сухачевым

11:30, 13.10.2020
«Салават Юлаев» расторг контракт с вратарем Сухачевым
Фото: vk.com/hcsalavat

Голкипер «Салавата Юлаева» Владислав Сухачев покидает уфимский клуб. Об этом сообщает портал «Чемпионат».

По данным источника, клуб из столицы Башкортостана расторг контракт с хоккеистом.

22-летний Сухачев перешел в «Салават Юлаев» в мае нынешнего года в результате обмена с челябинским «Трактором». За уфимский клуб вратарь успел сыграть в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых пропустил 8 шайб за 78 игровых минут.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» дома в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» (2:3 от).

СпортХоккей Башкортостан
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