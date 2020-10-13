«Салават Юлаев» расторг контракт с вратарем Сухачевым
Голкипер «Салавата Юлаева» Владислав Сухачев покидает уфимский клуб. Об этом сообщает портал «Чемпионат».
По данным источника, клуб из столицы Башкортостана расторг контракт с хоккеистом.
22-летний Сухачев перешел в «Салават Юлаев» в мае нынешнего года в результате обмена с челябинским «Трактором». За уфимский клуб вратарь успел сыграть в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых пропустил 8 шайб за 78 игровых минут.
Напомним, ранее «Салават Юлаев» дома в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» (2:3 от).СпортХоккей Башкортостан
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