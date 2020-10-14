«Нижнекамскнефтехим» высадит более 300 сосен вдоль оживленной трассы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Руководство «Нижнекамскнефтехима» совместно с активом молодежи присоединилось к ежегодной экологической акции «Зеленая волна». Благодаря нефтехимикам вдоль Соболековской автотрассы, идущей с промышленной зоны в город, были посажены сегодня 160 молодых сосен.

Саженцы приобретены в лесхозе, высота каждого деревца — не более 130 сантиметров. По словам сотрудников «Нижнекамскнефтехима», невысокие сосны при правильном уходе хорошо приживаются в местных климатических условиях.

К слову, в этом году сотрудники НКНХ высаживают деревья уже второй раз. Весной на Соболековской автотрассе в рамках акции «Сад памяти» были высажены 75 сосен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

— На протяжении всего лета мы ухаживали за деревьями. Поливочную технику заказывали в УАТ-НКНХ. Сегодня заменили четыре высохших деревца. Прежде чем посадить очередную партию саженцев, облагородили территорию, убрали мусор и скосили траву, — говорит Гульнара Фазлиахметова, начальник участка промышленной зоны №1.

Традиционная акция «Зеленая волна» призвана повысить показатели озеленения городской территории, улучшить экологическую обстановку, восполняя необходимой растительностью. На следующей неделе нефтехимики планируют высадить вдоль оживленной трассы еще 140 молодых сосен.

— Это очень важное мероприятие как для работников «Нижнекамскнефтехима», так и для жителей всего города. Мы не только строим новые производства, но и занимаемся социальными и экологическими вопросами, в том числе — посадкой деревьев. Может показаться, что это мелочи, но именно «Зеленая волна» помогает сделать наш город зеленее и улучшить в нем экологическую составляющую, — уверен заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов.

— Вдоль Соболековской трассы нами посажено достаточное количество деревьев. Мы стараемся озеленять город на постоянной основе. Мы хотим, чтобы он был красивым и зеленым, — считает Родион Булашов, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В экологической акции сегодня приняли участие руководители компании и актив молодежной организации.

Партнерский материал