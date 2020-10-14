«Ростов» может продать Ионова в «Краснодар» и отдать Чистякова в «Зенит»

Футбольный клуб «Ростов» может расстаться с двумя ведущими игроками основного состава команды.

По данным СМИ, ростовчане ведут переговоры с «Краснодаром» о трансфере полузащитника Алексея Ионова. Хавбек «Ростова» и сборной России по футболу может перейти в стан «быков» уже в самое ближайшее время.

Также клуб собирается отдать в аренду в «Зенит» защитника Дмитрия Чистякова. Вместо него «Ростов» намерен выкупить у питерцев Дениса Терентьева за 300 тысяч евро. Прошлый сезон защитник провел в аренде в «Уфе».

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. Фото: vk.com/fcrostov

Напомним, прошлой зимой появлялась информация о финансовых проблемах ростовского клуба. Сообщалось, что «Ростов» может продать своих основных игроков. С тех пор клуб расстался с Ивелином Поповым, Бактиером Зайнутдиновым, а также продал Эльдора Шомуродова в итальянский «Дженоа» за 9 млн евро.