«Ростов» может продать Ионова в «Краснодар» и отдать Чистякова в «Зенит»
Футбольный клуб «Ростов» может расстаться с двумя ведущими игроками основного состава команды.
По данным СМИ, ростовчане ведут переговоры с «Краснодаром» о трансфере полузащитника Алексея Ионова. Хавбек «Ростова» и сборной России по футболу может перейти в стан «быков» уже в самое ближайшее время.
Также клуб собирается отдать в аренду в «Зенит» защитника Дмитрия Чистякова. Вместо него «Ростов» намерен выкупить у питерцев Дениса Терентьева за 300 тысяч евро. Прошлый сезон защитник провел в аренде в «Уфе».
Напомним, прошлой зимой появлялась информация о финансовых проблемах ростовского клуба. Сообщалось, что «Ростов» может продать своих основных игроков. С тех пор клуб расстался с Ивелином Поповым, Бактиером Зайнутдиновым, а также продал Эльдора Шомуродова в итальянский «Дженоа» за 9 млн евро.СпортФутбол
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