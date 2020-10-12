Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен вернулись в основной состав «Салавата»

«Салават Юлаев» внес изменения в список травмированных игроков команды, выведенных из состава в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Практически все лидеры уфимцев, пропустившие несколько игр из-за положительных тестов на коронавирус, вернулись в основной состав. В том числе представители первой атакующей тройки — Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд.

По состоянию на 12 октября в списке травмированных остаются нападающий Никита Сошников и вратарь Дмитрий Брагинский.

Ранее капитан уфимцев Григорий Панин опубликовал пост в своем аккаунте в «Инстаграме», где сообщил о полном сборе команды после карантина.

Подробнее об итогах прошедшей игровой недели в КХЛ можно почитать материале «Реального времени».