Россиянам посоветовали провести предстоящие выходные дома

Минздрав России посоветовал гражданам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

realnoevremya.ru

Сейчас в ряде регионов отмечает рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим специалисты ведомства рекомендуют провести выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Также стоит воздержаться от похода в гости, посещения публичных мест и использования общественным транспортом.

Кузнецов отметил, что ограничение контактов, использование индивидуальных средств защиты — эффективные методы контроля заболеваемости COVID-19, передает «РИА Новости».

Ранее Татарстан занял 10-е место в рейтинге регионов России, проводящих наиболее эффективную политику по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом.

