«Салават Юлаев» вывел шестерых хоккеистов из списка травмированных

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила список травмированных игроков «Салавата Юлаева» на своем официальном сайте.

В основной состав уфимского клуба вернулись шесть хоккеистов, пропускавших предыдущие матчи команды из-за травмы.

В числе выздоровевших значатся вратарь Юха Метсола, защитник Павел Коледов и четыре нападающих - Данил Башкиров, Александр Кадейкин, Владислав Картаев и Вячеслав Солодухин. Все шестеро уже сегодня смогут выйти на матч против новосибирской «Сибири».

Финские хоккеисты Маркус Гранлунд, Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен остались в списке травмированных.

Фото: vk.com/hcsalavat

При этом главным тренером уфимцев на сайте КХЛ до сих пор указан Николай Цулыгин, а не Томи Ламса.

Напомним, ранее двух молодых игроков «Салавата Юлаева» выбрали в первом раунде драфта НХЛ.