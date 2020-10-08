«Салават Юлаев» вывел шестерых хоккеистов из списка травмированных
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила список травмированных игроков «Салавата Юлаева» на своем официальном сайте.
В основной состав уфимского клуба вернулись шесть хоккеистов, пропускавших предыдущие матчи команды из-за травмы.
В числе выздоровевших значатся вратарь Юха Метсола, защитник Павел Коледов и четыре нападающих - Данил Башкиров, Александр Кадейкин, Владислав Картаев и Вячеслав Солодухин. Все шестеро уже сегодня смогут выйти на матч против новосибирской «Сибири».
Финские хоккеисты Маркус Гранлунд, Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен остались в списке травмированных.
При этом главным тренером уфимцев на сайте КХЛ до сих пор указан Николай Цулыгин, а не Томи Ламса.
Напомним, ранее двух молодых игроков «Салавата Юлаева» выбрали в первом раунде драфта НХЛ.СпортХоккей Башкортостан
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