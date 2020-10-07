Нефтехимики приступят к третьему этапу модернизации БОС

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Студенты Нижнекамского политехнического колледжа им. Е.Н. Королева посетили биологические очистные сооружения и станцию очистки воды «Нижнекамскнефтехима». Экскурсия была организована для учащихся по специальности «Водоотведение и очистка сточных вод». Ранее БОС и СОВ-НКНХ посетили преподаватели колледжа.

Сотрудники биологических очистных сооружений рассказали гостям о всех стадиях очистки стоков. Весь процесс проходит в условиях полной герметичности и обеспечивает надежность системы транспортировки стоков на БОС. Использование бассейна для сбора ловушечного продукта предназначено для улавливания из стоков нефтепродуктов, а применение аэротенков закрытого типа позволяет отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки стоков неприятные химические запахи. Активный ил, или специальные бактерии, эффективно улучшают эффективность очистки стоков от органических соединений и нефтепродуктов.

— «Нижнекамскнефтехим» вносит большой вклад в сохранение окружающей среды. Скоро начнутся промышленные испытания по третьему этапу модернизации биологических очистных сооружений. Будут отрабатываться режимы очистки новых фильтров. Это полностью новая технология, которая здесь еще не использовалась, — говорит Михаил Романов, начальник цеха завода УВК и ОСВ ПАО «Нижнекамскнефтехим» .



Следом студенты отправилась на СОВ-НКНХ. Молодые люди узнали, что ежедневно на станцию очистки воды поступает около 70 тыс. кубометров речной воды из Камы. Здесь она проходит пять стадий очистки. Обеззараживание на установках ультрафиолетом позволяет на 100% избавиться от вирусов. Также ведется реагентная обработка воды высокоэффективным коагулянтом и флокулянтом, пропускание воды через фильтры, загруженные кварцевым песком горы Хрустальной , а так же фильтры , загруженные активированным углем производства «Сорбент».



— Сегодня мы посетили два очень важных объекта: станцию очистки воды и биологическую очистку сточных вод. Мне как участнику «Ворлд-Скиллс» в номинации «Водные технологии» эта информация была очень полезна. Технологии БОС потрясают, потому что это один из уникальных объектов во всем мире! — поделился впечатлениями Дамир Мухаметгалиев, студент 4-го курса Нижнекамского политехнического колледжа им. Е.Н. Королева.

Преподаватели в свою очередь отметили, что подобные экскурсии — отличная практика для ознакомления с будущей профессией.

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