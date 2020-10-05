«Рубин» интересуется футболистом из чемпионата Египта

«Рубин» намерен арендовать полузащитника египетского клуба «Эль-Гуна» Ахмеда Хамди. Об этом сообщил сам футболист.

По его словам, казанский клуб сделал официальное предложение для аренды сроком на один сезон с правом дальнейшего выкупа.

«Я получил предложение от «Рубина» 30 сентября. Однако руководство «Эль-Гуны» попросило меня подождать окончания матча с «Тантой». Управляющий клуба пообещал, что мы обсудим это предложение, но затем он исчез. Потом он написал мне, что поговорит с агентами российского клуба, но снова исчез. Мне нужен ответ, будь то да или нет. «Рубин» сделал «Эль-Гуне» официальное предложение — аренда на сезон с правом выкупа. Я очень расстроен обращением со мной совета директоров клуба», — передает слова футболиста Kingfut.

Фото: alahlyegypt.com

Хамди выступает за «Эль-Гуна» с января 2019 года. Всего в чемпионате Египта 22-летний полузащитник провел 49 матчей, отметившись в них 7 голами и 6 голевыми передачами.

Накануне «Рубин» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). После 10 сыгранных туров казанский клуб набрал 15 очков и делит с «Краснодаром» восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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