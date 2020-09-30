Новости спорта

18:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Маннинен и Сошников пропустят игру «Салавата Юлаева» против «Автомобилиста»

17:03, 30.09.2020
Маннинен и Сошников пропустят игру «Салавата Юлаева» против «Автомобилиста»
Фото: vk.com/hcsalavat

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определился с составом на домашний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Автомобилиста».

В списке игроков не оказалось двух лидеров атаки — Никиты Сошникова и Сакари Маннинена. Вместо них в первом звене «Салавата» сыграют Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьев. Компанию им составит молодой Родион Амиров.

В воротах уфимцев дебютирует Александр Скрынник, который находится в клубе на пробном контракте. Отметим, что в заявке команды отсутствуют все три основных вратаря.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» поместил 13 хоккеистов в список травмированных. При этом Сошникова, Маннинена, а также других голкиперов, кроме Юхи Метсолы, в нем не было. По некоторым данным, большинство игроков «Салавата» отправлены на карантин из-за коронавируса.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также