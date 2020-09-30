Маннинен и Сошников пропустят игру «Салавата Юлаева» против «Автомобилиста»

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определился с составом на домашний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Автомобилиста».

В списке игроков не оказалось двух лидеров атаки — Никиты Сошникова и Сакари Маннинена. Вместо них в первом звене «Салавата» сыграют Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьев. Компанию им составит молодой Родион Амиров.

В воротах уфимцев дебютирует Александр Скрынник, который находится в клубе на пробном контракте. Отметим, что в заявке команды отсутствуют все три основных вратаря.

Наш состав на игру против «Автомобилиста» pic.twitter.com/IUQ3nPVyDI — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 30, 2020

Напомним, ранее «Салават Юлаев» поместил 13 хоккеистов в список травмированных. При этом Сошникова, Маннинена, а также других голкиперов, кроме Юхи Метсолы, в нем не было. По некоторым данным, большинство игроков «Салавата» отправлены на карантин из-за коронавируса.