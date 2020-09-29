«Салават Юлаев» подписал контракт с бывшим вратарем ХК «Куньлунь»

«Салават Юлаев» подписал пробный контракт с вратарем «Тороса» из ВХЛ Александром Скрынником, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Спортивный директор уфимцев Василий Чижов объяснил подписание голкипера проблемами с составом во вратарской линии. По его словам, несколько вратарей команды не смогут принять участие в ближайших матчах «Салавата Юлаева».

«На данный момент у нас возникли проблемы с тем, что по медицинским показателям не смогут принять участия в следующих матчах несколько наших голкиперов. В связи с этим мы заключили пробный контракт с вратарем из нашей системы. Скрынник неплохо начал сезон, и я думаю, что для него это будет хорошая проверка в КХЛ», — сказал Чижов.

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов. Фото: hcsalavat.ru

В ВХЛ Скрынник провел 223 игры (106 побед), процент отраженных бросков — 92%, при общем коэффициенте надежности — 2.20. На уровне КХЛ он сыграл 9 матчей в составе хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» из Китая.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» поместил 13 игроков основного состава в список травмированных. В уфимской команде — вспышка коронавируса.