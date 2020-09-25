«Нижнекамскнефтехим» расширит ассортимент производимой продукции

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На заводе олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» планируют начать выпуск ненасыщенного полиэтиленгликоля на основе металлилового спирта — H-PEG. Для выпуска новой продукции специалисты завода и научно-технологического центра компании ведут совместную работу по техническому перевооружению одного из производств, нарабатывающих в том числе высокомолекулярные марки полиэтиленгликолей.

Опытно-промышленные испытания по наработке H-PEG химики начнут уже в ближайшее время. Наибольшее применение модифицированный полиэтиленгликоль находит в производстве суперпластификатора бетонных смесей нового поколения.

В технологическом процессе получения H-PEG будет задействован цех №6711 завода олигомеров и гликолей, где годом ранее действующая установка неонолов была переоборудована под производства метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ) и высокомолекулярных марок полиэтиленгликоля (ПЭГ).

На сегодняшний день нефтехимиками освоен выпуск трех новых марок метоксиполиэтиленгликоля — МПЭГ-500, МПЭГ-1200, МПЭГ-3000. Также в цехе проведены гарантийные испытания по возможностям реакторного блока, по результатам мощность производства позволяет производить до 25 тысяч тонн продукции в год.

Новая продукция пользуется спросом у потребителей. Так, МПЭГ применяют в качестве реагента для синтеза суперпластификаторов бетонных смесей. Высокомолекулярные марки ПЭГ используются при производстве красок, чернил и агрохимикатов, в качестве регулятора вязкости, антистатика, смягчителя.