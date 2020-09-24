В Казани осужденный адвокат требует 700 тысяч с силовиков и Минфина

Фото: "Реальное время"

Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению гражданского иска экс-адвоката Элика Абдрашитова, приговоренного к 3 годам колонии за покушение на мошенничество в 1,5 млн рублей. Истец требует от государства компенсации в 700 тысяч рублей за незаконный обыск в своем доме, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Ответчиками по делу заявлены Минфин РФ, Следком и УВД Казани.

В своем заявлении истец настаивает, что силовики не имели права обыскивать жилище адвоката без санкции суда, и требует возместить ущерб за незаконные действия. По данным источников «Реального времени», еще в августе Абдрашитова этапировали в колонию общего режима в Кировской области — после вступления в силу приговора Ново-Савиновского райсуда Казани по его делу.

Судом установлено, что Абдрашитов как адвокат и эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» действовал не в интересах своего клиента — обвиняемого акционера Казанского завода стальных дверей Руслана Мухитдинова: предлагал представителям потерпевшей стороны за вознаграждение сделать так, чтобы Мухитдинова посадили, и 16 июля 2019 года был задержан после получения 1,5 млн рублей.

Вину адвокат признавал лишь в нарушении Кодекса адвокатской этики.