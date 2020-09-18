Российская фигуристка Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку справки

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована сроком на 10 лет из-за подделки медицинской справки. Такое решение принял дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В марте 2020 года в допинг-пробе Сотсковой был обнаружен запрещенный препарат фуросемид, который применяют при сгонке веса.

Фигуристка предоставила справку, подтверждающую, что она принимала лекарство по медицинским показаниям. У клиники, выдавшей справку, не оказалось лицензии для выписывания подобных документов.

Напомним, в июле нынешнего года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры. Такое решение она объяснила сильными переживаниями, с которыми столкнулась в последнее время.

20-летняя Сотскова является вице-чемпионкой мира среди юниоров (2016) и серебряным призером юношеских Олимпийских игр (2016). Также в 2018 году она вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой участвовала во взрослой Олимпиаде в Пхенчхане, где заняла 8-е место.