Матч «Синтеза» против «Астаны» состоится, казахстанцы смогут приехать на игру

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Ватерпольный клуб «Астана» урегулировал вопрос с прибытием на матч второго тура чемпионата России по водному поло против «Синтеза».

Казахстанская команда прибудет в Казань в ранее оговоренные сроки и сдаст все необходимые тесты до игры.

Ватерполисты и тренерский штаб «Синтеза» успешно прошли тестирование на коронавирус и также готовы к предстоящей встрече.

Матчи против «Астаны» состоятся 18 и 19 сентября 2020 года в плавательном бассейне «Оргсинтез», начало в 18.00 и 12.00 часов по московскому времени.

Напомним, в первом туре «Синтез» дважды обыграл астраханское «Динамо СШОР».