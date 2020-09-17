Экс-тренер «Ак Барса»: «Можно проиграть три матча, но «Салавату» уступать нельзя»

Бывший тренер «Ак Барса» Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанской командой и уфимским «Салаватом Юлаевым».

«В «зеленых дерби» нет явного фаворита, но я отдам предпочтение «Ак Барсу». Он будет играть на своем льду, да и вообще в этом сезоне команда хорошо стартовала. Думаю, она набирает форму по ходу чемпионата: в последних матчах видно, что казанцы приближаются к оптимальному состоянию», — считает Вуйтек.

Также он вспомнил времена своей работы в Казани. Вуйтек отметил, что в казанском клубе всегда с особым вниманием относились к матчам против «Салавата Юлаева». Экс-тренер «Ак Барса» называет встречи с уфимцами принципиальным соперничеством, в котором казанцам нельзя уступать.

«В таком противостоянии всегда много борьбы, и выиграть его необычайно важно для команд. Я работал в «Ак Барсе» и знаю по собственному опыту, что матчи против «Салавата Юлаева» первостепенны. Можно проиграть три матча против других соперников, но Уфе уступать нельзя», — сказал Вуйтек.

Напомним, сегодня в Казани состоится первое «зеленое дерби» в сезоне. «Ак Барс» на домашнем льду примет уфимский «Салават Юлаев». Хоккеисты из столицы Башкортостана уже шесть матчей не могут выиграть в Казани.