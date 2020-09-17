Прокуратура попросила обязать выселить казанцев из аварийного жилья и предоставить новое
Прокуратура Вахитовского района Казани обязала выселить жильцов из аварийного и подлежащего реконструкции жилого дома №15 на ул. Некрасова и предоставить им другое, пригодное жилье.
Удалось установить, что дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в апреле 2018 года, но меры по переселению жильцов из аварийного дома не приняты до сих пор. Эксперты заключили, что несущие стены здания сейчас продолжают деформироваться: образуются новые трещины, а существующие — продолжают расширяться.
В марте 2017 года дом признали исторически ценным градоформирующим объектом Казани, соответственно, он подлежит охране в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия».
В суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействие Исполкома муниципального образования Казани и МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов ИК МО Казани». Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Ранее прокуратура Казани потребовала от властей города расселить жильцов аварийного дома в Кировском районе.ОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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