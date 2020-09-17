Кожевников: «Ак Барс» по всем показателям выглядит сильнее «Салавата Юлаева»

Хоккейный эксперт Александр Кожевников дал свой прогноз на первое в сезоне «зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Он считает, что казанцы по всем показателям превосходят своего нынешнего соперника.

«На данном этапе по всем показателям, тем более на домашней арене, сильнее выглядит «Ак Барс». Считаю, что казанцы оформят уверенную победу с преимуществом в две шайбы. Они сейчас на подъеме, после победы. Они прекрасно понимают, что их команда сильнее. «Ак Барс» умеет играть по заданию. Но так или иначе многое будет зависеть от вратарей», — считает Кожевников.

При этом эксперт полагает, что обе команды выйдут на игру сверхмотивированными. Принципиальным для казанцев он считает нейтрализацию двух нападающих первого звена уфимцев — Тему Хартикайнена и Маркуса Гранлунда. Хоккеисты «Салавата Юлаева» сейчас возглавляют гонку бомбардиров КХЛ.

«На «зеленое дерби» настроятся оба коллектива. Это очень принципиальная схватка, одна из самых зрелищных во всей лиге. У казанцев ребята помоложе будут, некоторые станут играть персонально, все внимание будет двоим хоккеистам, которые сейчас, по сути, лучшие бомбардиры в лиге. Статистика в пользу хозяев — шесть последних схваток на домашней арене остались за ними», — сказал Кожевников.

Напомним, сегодня в Казани состоится первое «зеленое дерби» в сезоне. «Ак Барс» на домашнем льду примет уфимский «Салават Юлаев». Хоккеисты из столицы Башкортостана уже шесть матчей не могут выиграть в Казани.

В составе уфимского клуба не сможет сыграть защитник Филип Ларсен. Датский хоккеист до сих пор продолжает свое лечение. В нынешнем сезоне КХЛ он не сыграл ни одного матча.

Форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко заявил, что не знает игроков «Салавата Юлаева», кроме иностранных хоккеистов уфимцев.