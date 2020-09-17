Опрос: большинство россиян поддерживает захоронение Ленина

Опрос показал, что большинство россиян согласны с идеей вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея. Эту инициативу поддержали 40% опрошенных.

Оставить тело вождя пролетарской революции на Красной площади хотят 22% участников опроса, проведенного сервисом SuperJob.

По данным исследования, 17% выразили мнение, что тело Ленина надо захоронить, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог, пишет RT. Уточняется, что в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея. Позже художник из США предложил выкупить тело Ленина за миллиард долларов, чтобы возить его по миру и показывать желающим.