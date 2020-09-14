Нападающий «Уфы» Вомбергар перешел в словенскую «Олимпию»
Нападающий «Уфы» Андрес Вомбергар стал игроком словенской «Олимпии». Об этом сообщается в официальной группе уфимского клуба в соцсети «ВКонтакте».
Ранее аргентинец уже выступал за «Олимпию» до перехода в «Уфу».
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Андреса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы.
За уфимский клуб Вомбергар играл с зимы 2019 года. Всего в составе «Уфы» аргентинский нападающий сыграл 31 матч и забил 2 гола.
Напомним, ранее сообщалось об интересе уфимцев к полузащитнику «Спартака».СпортФутбол Башкортостан
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