Общественная палата Татарстана составила портрет наблюдателей на выборах

От Общественной палаты Татарстана на участки направили 5 698 наблюдателей, половина из которых — от корпуса «За чистые выборы». 62% — молодежь от 18 до 35 лет, 60% — женщины, 40% — мужчины. Более 60% наблюдателей участвуют в этой работе не впервые. Об этом сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.



Она напомнила, что Татарстан стал первым в том, чтобы блогеры участвовали в обеспечении прозрачности выборов.

Напомним, блогеры пожаловались, что им не разрешили голосовать по скану паспорта в телефоне.