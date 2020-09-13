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Общественная палата Татарстана составила портрет наблюдателей на выборах

16:11, 13.09.2020
Общественная палата Татарстана составила портрет наблюдателей на выборах
Фото: realnoevremya.ru

От Общественной палаты Татарстана на участки направили 5 698 наблюдателей, половина из которых — от корпуса «За чистые выборы». 62% — молодежь от 18 до 35 лет, 60% — женщины, 40% — мужчины. Более 60% наблюдателей участвуют в этой работе не впервые. Об этом сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она напомнила, что Татарстан стал первым в том, чтобы блогеры участвовали в обеспечении прозрачности выборов.

Напомним, блогеры пожаловались, что им не разрешили голосовать по скану паспорта в телефоне.

ОбществоВласть Татарстан
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