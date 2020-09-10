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Футболисты «Тамбова» не будут бойкотировать матч с «Уфой»

16:36, 10.09.2020
Футболисты «Тамбова» не будут бойкотировать матч с «Уфой»
Фото: vk.com/fctambov68

Футболисты «Тамбова» не будут бойкотировать матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Об этом сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

«Тренируется сейчас вся команда. Никакого бунта нет. Вопрос с задолженностями решится в самое ближайшее время.

Выйдут ли игроки на ближайший матч? Да. Конечно, они выйдут на все матчи. Мы с ними установили диалог», — сказал Худяков.

Ранее футболисты «Тамбова» написали письмо губернатору области Александру Никитину и гендиректору клуба Ольге Коноваловой с жалобой о задержках по зарплате и бонусам за прошлый сезон. Игроки собирались бойкотировать матч с «Уфой», если не получат гарантий от руководства клуба до 11 сентября.

СпортФутбол Башкортостан
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