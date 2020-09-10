Министр спорта Матыцин: «В Татарстане созданы максимально комфортные условия для спорта высших достижений»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил руководство Татарстана и жителей республики за их вклад в развитие спорта в стране. Глава министерства побывал сегодня на открытии нового футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани.

«От имени министерства мы благодарны республике, ее президенту Рустаму Минниханову и всей дружной команде татарстанцев за внимание к развитию спорта и создание максимально комфортных условий для спорта высших достижений. Самое главное, на мой взгляд, к развитию массового и детского спорта. И открытие этого манежа еще одно тому подтверждение.

Без создания современной инфраструктуры невозможно обеспечить занятие спортом. Президент РФ поставил перед нами амбициозную задачу к 2030 году достигнуть цифру в 70% жителей страны, занимающихся спортом. Строительство подобных комплексов — это важнейший вклад в достижение этой задачи.

Сегодняшний лозунг «Спорт — норма жизни». Пусть он будет не только на экране, но и в наших сердцах, умах и с такой общей работой мы обязательно победим. Спорт и жизнь — это командная игра», — приводит слова Матыцина корреспондент «Реального времени».