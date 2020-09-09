Bloomberg: 15 сентября Apple представит только умные часы

Агентство Bloomberg сообщило, что запланированная на 15 сентября презентация от Apple не коснется новой модели iPhone. В этот день покажут только Apple Watch.



Такое предположение журналисты сделали, получив приглашение в Купертино. Ежегодня презентация от Apple в этом году получила название «Время летит».

А вот новый смартфон от основанной Стивом Джобсом корпорации стоит ждать не раньше октября, уверены эксперты. iPhone нового поколения будет отличаться от предыдущей модели дизайном, камерой, а также поддерживать 5G.

На ближайших презентациях должны представить новые версии ПО для iPhone и iPad. В этом году Apple также готовила к выходу новый планшет iPad Air, очередную модель колонки HomePod и новые беспроводные наушники.

Из-за пандемии презентация пройдет в виртуальном формате.

Напомним, дату презентации Apple объявила накануне.