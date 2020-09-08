«Зенит-Казань» обыграл уфимский «Урал» на предварительном этапе Кубка России

«Зенит-Казань» обыграл уфимский «Урал» (3:2) во втором матче предварительного этапа Кубка России, проходящего в эти дни в столице Башкортостана.

Первый сет остался за хозяевами, после чего казанцы перехватили инициативу и вышли вперед. В четвертой партии «Урал» победил 25:21, и все решилось на тай-брейке, где команды дошли до счета 22:20 в пользу «Зенита».

Это уже вторая победа команды Владимира Алекно на предварительном этапе Кубка России. Ранее «Зенит-Казань» обыграл нижегородский АСК — 3:1.

«Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» — 1:1 (29:27, 20:25, 22:25, 25:21, 20:22).