«Салават Юлаев» продлил победную серию до трех матчей

«Салават Юлаев» в гостях обыграл минское «Динамо» (4:3) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе уфимского клуба дублем отметился Маркус Гранлунд, который помог команде отыграться с 0:2 по ходу игры.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» продлил свою беспроигрышную серию со старта нового сезона до трех матчей. Под руководством Томи Ламсы уфимский клуб пока не потерял ни одного очка в КХЛ.

В следующем матче команда из столицы Башкортостана сыграет против московского «Спартака».

Напомним, ранее «Салават Юлаев» потерял главного спонсора клуба.