Завод Ford в Набережных Челнах оценили в 1,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Компания Ford продает имущественный комплекс в Набережных Челнах за 1,2 млрд рублей. Брокером по продаже станет Knight Frank St Petersburg. Об этом сообщает «Коммерсант».

Набережночелнинский завод состоит из 39 объектов общей площадью 130,2 тыс. кв. метров на участке 816,8 тыс. кв. метров.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анны Сигалова сообщила "Деловому Петербургу", что стоимость комплекса оценивается в 1.2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что имущество заводов Ford в Набережных Челнах и во Всеволожске выставлено на повторные торги с пониженной на 40% стоимостью оборудования — 26,9 млн рублей.

