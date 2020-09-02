МВД Татарстана не опровергает стрельбу в ОП «Зареченский» Казани
По решению главы МВД Татарстана Артема Хохорина назначена служебная проверка данных из телеграм-канала «Контора пишет». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте работают инспекторы по личному составу МВД по РТ совместно с сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД.
По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.
Напомним, ранее свою проверку этой истории начали прокуроры. Поводом стало сообщение о полковнике, что стрелял по подчиненным из винтовки прямо в коридоре здания ОП. По версии «Конторы», это был начальник ОП №3 «Зареченский».ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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