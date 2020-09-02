Полковника полиции из Казани обвинили в стрельбе по подчиненным

Фото: прокуратура РТ

Сегодня прокуратура Татарстана начала проверку по факту публикации информации о преступлении в отделе полиции Казани. Телеграм-канал «Контора пишет» обнародовал видео и пост, что полковник полиции устроил стрельбу по подчиненным.



Источники «Реального времени» сообщают, речь идет о пневматическом оружии, от которого пострадали три человека. На обнародованных кадрах слышны выстрелы и видно, как мужчина сначала стреляет, а затем перезаряжает пневматическую винтовку и смотрит вдаль коридора. Оттуда слышен женский крик: «Я буду жаловаться!»

В сообщении указано — речь идет об отделе полиции №3 «Зареченский», который возглавляет Тарас Дорошкевич.

На место выехал прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. И первые данные с места — стреляли не сегодня. В данный момент идет осмотр места происшествия, опрос свидетелей и очевидцев происшествия из числа сотрудников отдела полиции.

В МВД Татарстана обещали прокомментировать ЧП в ближайшее время. В Следкоме по РТ уточнили — уголовного дела по этой истории пока нет.