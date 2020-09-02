НМГ займется локализацией Netflix в России

Международный стриминговый сервис Netflix решил локализовать продукт в России. Оператором русской версии станет «Национальная Медиа Группа» (НМГ, принадлежит структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука и структурам Алексея Мордашова).

«Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса», — приводит пресс-служба группы слова гендиректора Ольги Паскиной.

Напомним, что в активе НМГ доли в телеканалах СТС и Первый канал, а также другие медиа.