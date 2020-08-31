В Казани приговор по делу КПК «Рост» может быть оглашен в октябре

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Сегодня Вахитовский райсуд Казани удалился в совещательную комнату для постановления приговора по уголовному делу финансовой пирамиды КПК «Рост» с ущербом в 1,4 млрд рублей. Перед этим председательствующий судья Лилия Галимова сообщила предварительную дату начала оглашения приговора 5 октября, сообщает журналист «Реального времени» из зала суда.



Перед этим с последним словом на процессе выступили шесть подсудимых. Вадим Еникеев — отказался. Большинство поступающих просили об оправдании и называли преступными действия сотрудников МВД, занимавшихся ходом расследования дела, полагая, что именно в результате этих действий потерпевшим был причинен максимальный ущерб.

Подсудимая Наталья Макарова, экс-директор КПК «Рост» вновь отметила — реальный размер ущерба следователи не считали. По ее мнению, экспертиза могла показать, что часть потерпевших даже удвоили свои сбережения за время действия договоров с КПК.

Напомним, потерпевшими по делу КПК «Рост» МВД Татарстана признало более 3,5 тысячи человек, их ущерб оценен в 1,4 млрд рублей. В прениях гособвинитель запросил для обвиняемых от 16 до 18,5 года колонии, а сами подсудимые провели детальный разбор своего дела со ссылками на вступивший в силу приговор челябинского суда.