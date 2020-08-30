НКНХ вручил Нижнекамскому политехническому колледжу сертификат на учебное оборудование

Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

В торжественной церемонии открытия после реконструкции Нижнекамского политехнического колледжа им. Е.Н. Королева приняли участие мэр Нижнекамска Айдар Метшин, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Аглямов, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина. Колледж готовит для компании специалистов «вспомогательных» профессий: строителей, электриков.

В этом году в учебном заведении появилась новая специальность — «водоподготовка и водоотведение». Колледж будет выпускать специалистов для станции очистки воды, управления водоканализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима».

На церемонии открытия первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Аглямов отметил, что компания нуждается в высококвалифицированных специалистах и политехнический колледж является хорошей профессиональной базой для их подготовки.

Руководство «Нижнекамскнефтехима» вручило коллективу сертификат на сумму более 3 млн рублей на оборудование и вспомогательные материалы. Предприятие также передало учебному заведению комплекты спецодежды и защитные медицинские маски.