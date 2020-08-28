В Татарстане выявили еще 28 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За минувшие сутки в Татарстане выявили 28 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6 424 случая коронавируса. Об этом заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

В РТ за сутки провели 5,1 тыс. тестов на коронавирус, общее число достигло 582 тыс.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что за последние сутки выздоровело 13 человек, всего — 5 235 человек.