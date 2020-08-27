Букмекеры котируют шансы «Рубина» на чемпионство ниже «Сочи»
Аналитики букмекерских контор опубликовали новые котировки на фаворита чемпионской гонки в РПЛ на сезон-2020/21 после завершения пятого тура.
Главным претендентом на чемпионство букмекеры продолжают считать «Зенит». Его перспективы оцениваются коэффициентом 1.25. Наибольшие шансы подвинуть питерцев с первой строчки аналитики признают за «Спартаком», у которого коэффициент равен 10.
Третье место с коэффициентом 15.00 делят московские «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар».
Шансы казанского «Рубина» на чемпионство на данном отрезке сезона букмекеры оценивают в 500 ставок. Примечательно, что столько же аналитики дают на успех грозненского «Ахмата», а на «Сочи» выставили коэффициент 200.
А вот наихудшие шансы, по их мнению, у «Уфы», «Химок», «Тамбова» и «Ротора».
Напомним, ранее «Рубин» разгромил уфимцев со счетом 3:0 и сравнялся по набранным очкам с «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром».СпортФутбол Татарстан
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