Боксера Майка Тайсона засняли на видео во время чтения намаза

Шведский боксер Джек Баду выложил в своем аккаунте Instagram видео, на котором он читает намаз вместе с легендарным американским бойцом Майком Тайсоном.

«Молюсь бок о бок с моими братьями», — подписал свой пост шведский спортсмен.

Напомним, ранее стало известно о возвращении 51-летнего Тайсона на ринг. В сентябре американец встретится в бою против Роя Джонса-младшего.

Тайсон — один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. В его активе чемпионские пояса по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990) и The Ring (1988—1990). Также Тайсон долгие годы удерживал звание самого высокооплачиваемого спортсмена в боксе.