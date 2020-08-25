Datsun, который уйдет из России, отзывает более 93 тысяч автомобилей

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», официальный представитель изготовителя Datsun в России, отзывает 93 373 автомобиля. Соответствующая информация размещена на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Datsun on-DO/mi-DO (модельный код BD0), изготовленные в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.

Причиной отзыва транспорта стала угроза неправильного срабатывания подушек безопасности водителя и пассажира: при аварии корпус подушки может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов, что может серьезно травмировать водителя или пассажиров.

Ранее руководство компании Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun уйдет с российского рынка.

