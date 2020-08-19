«Ак Барс» разгромил СКА в стартовом матче Кубка чемпионов
«Ак Барс» разгромно победил СКА (5:2) в стартовом матче предсезонного турнира Кубок чемпионов.
Казанцы играли без своих лидеров-иностранцев. Питерцы первыми открыли счёт, но Галимов восстановил равенство на табло. Правда на перерыв СКА отправился ведя 2:1, благодаря голу Кузьменко.
Начина со второго периода забивали только хозяева. Юдин, Воронков, Бурмистров и Фисенко довели дело до разгрома — 5:2.
Нападающий казанцев Галимов набрал в матче 4 (1+3) очка.
«Ак Барс» — СКА — 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
0:1. Аалтонен (Токранов, Кузьменко, 02:46, 5х4)
1:1. Галимов (Лямкин, Воронков, 05:34, 5х4)
1:2. Кузьменко (Токранов, Ожиганов, 14:08, 5х4)
2:2. Юдин (Лукоянов, Галимов, 24:28)
3:2. Воронков (Галимов, Лямкин, 49:09, 5х4)
4:2. Бурмистров (Галимов, Зарипов, 54:29, 5х3)
5:2. Фисенко (59:08, п.в.).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым