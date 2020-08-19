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«Ак Барс» разгромил СКА в стартовом матче Кубка чемпионов

21:31, 19.08.2020
«Ак Барс» разгромил СКА в стартовом матче Кубка чемпионов

«Ак Барс» разгромно победил СКА (5:2) в стартовом матче предсезонного турнира Кубок чемпионов.

Казанцы играли без своих лидеров-иностранцев. Питерцы первыми открыли счёт, но Галимов восстановил равенство на табло. Правда на перерыв СКА отправился ведя 2:1, благодаря голу Кузьменко.

Начина со второго периода забивали только хозяева. Юдин, Воронков, Бурмистров и Фисенко довели дело до разгрома — 5:2.

Нападающий казанцев Галимов набрал в матче 4 (1+3) очка.

«Ак Барс» — СКА — 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

0:1. Аалтонен (Токранов, Кузьменко, 02:46, 5х4)

1:1. Галимов (Лямкин, Воронков, 05:34, 5х4)

1:2. Кузьменко (Токранов, Ожиганов, 14:08, 5х4)

2:2. Юдин (Лукоянов, Галимов, 24:28)

3:2. Воронков (Галимов, Лямкин, 49:09, 5х4)

4:2. Бурмистров (Галимов, Зарипов, 54:29, 5х3)

5:2. Фисенко (59:08, п.в.).

СпортХоккей Татарстан
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