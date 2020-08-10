Застройщик «Экопарка Дубрава» продал две квартиры в ЖК за 10 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Тандем-Д» отчитался о заключении контракта по продаже двух квартир в ЖК «Экопарк Дубрава». За них удалось получить более 10 млн рублей.
Покупателем обоих объектов выступило физлицо, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Квартира площадью 82,5 кв. м ушла с молотка за 5,3 млн рублей. Вторая, площадью 70,4 кв. м, обошлась покупателю в 4,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что «Тандем-Д» объявил о проведении торгов по продаже трех недостроенных домов ЖК. Они оценивались в 0,7 млрд рублей.НедвижимостьБизнес Татарстан
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