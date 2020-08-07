В Казани началось строительство второй очереди ЖК «Литтл Токио»

Фото: Олег Тихонов

Японский девелопер «Ида Санге Рус» приступил к строительству второй очереди малоэтажного жилого комплекса «Литтл Токио», сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.



Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что совместных проектов с Японией много, включая инвестиционные.

«Ида Санге Рус» принадлежит 30% рынка малоэтажного строительства в Японии, и здесь, в Казани, они реализуют проект возведения жилого комплекса, используя адаптированный к российским климатическим условиям инновационный японский метод строительства», — сказала она.

По ее словам, реализация проекта из 180 домов рассчитана на 4 года. В Казани с начала года возвели 14 домов, еще 16 домов планируется возвести до конца года. Общая площадь застраиваемой территории — 23 га, пять из которых отводится на общественные зоны и озеленение.

Ранее стало известно, что в Советском районе около комплекса «Дубай» появится «Маленький Токио». Застройщик возводит частные дома.

