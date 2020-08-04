Ак Барс Банк и цифровая платформа «Клик Сервис» стали партнерами в сфере дистанционного решения задач клиентов

Ак Барс Банк и ООО «Клик сервис» заключили соглашение о сотрудничестве.



Теперь жители Татарстана и других регионов могут не выходя из дома пользоваться технологичной платформой «Клик сервис» (16+) для дистанционного решения жизненно важных задач по следующим направлениям:

— дизайн интерьера;

— юридическая помощь;

— страхование;

— телемедицина;

— услуги по составлению резюме.



Подключившись к платформе, пользователь сможет получить рекомендацию для оперативного решения вопроса — от оспаривания штрафа до проектирования

планировки загородного дома или составления резюме.



Алексей Барташов, генеральный директор ООО «Клик сервис»:

«Татарстан был всегда пионером в области новейших технологий. Мы ценим доверие, оказанное нам одним из крупнейших банков страны! Искренне считаем, что наше сотрудничество будет выгодно обеим сторонам и прежде всего жителям Татарстана. Цифровая платформа «Клик сервис» является лучшим онлайн-помощником человека для решения как жизненных проблем, так и проблем бизнеса с минимальными затратами времени и сил. Надеемся, что клиенты Ак Барс Банка высоко оценят нашу работу и качество предоставляемых услуг».



Юрий Соколов, руководитель развития пассивных продуктов ПАО «АК БАРС» БАНК:

«Ак Барс Банк как один из лидеров цифрового банкинга в России заинтересован в реализации совместных IT-проектов, которые предвосхищают потребности клиентов и улучшают качество их обслуживания. Мы постоянно работаем над

созданием и развитием собственных удаленных сервисов и активно интегрируем существующие сервисы партнеров».

Партнерский материал