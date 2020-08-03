Зеленодольские дольщики смогут оформить в собственность свои квартиры

Фото: пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

Арбитражный суд Татарстана разрешил передать квартиры дольщикам дома №1 на улице Строителей. После полугода ожидания 68 семей смогут оформить жилье в собственность.

С ходатайством о погашении требований участников строительства в суд обратился Фонд поддержки дольщиков РТ. После того как судебный акт вступит в силу, жители дома наконец-то смогут зарегистрировать право собственности в органах Росреестра, передает пресс-служба фонда.

Проблемный дом строило ООО «ТН-Риэлти». Однако 11 июля 2018 года компания была признана банкротом. Завершать возведение объекта пригласили ООО «Компания СтройГрад». 26 декабря 2019 года дом был введен в эксплуатацию.

Из-за непогашенных требований кредиторов дольщики не могли оформить квартиры на себя, они оставались в конкурсной массе. Фонд оплатил долги застройщика в размере 3,2 млн рублей.