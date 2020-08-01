В Татарстане ввели в эксплуатацию половину нового жилья от плана

На 30 июля в Татарстане ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья, что составляет 50,5% от плана. Об этом рассказал на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

По инвестиционной программе Госжилфонда готовы 52 дома на 1 285 квартир площадью 74,6 тыс. кв. м. По программе многоквартирного инвестиционного жилья введены в эксплуатацию 72 дома площадью 512,7 тыс. кв. м, что составляет 38,9% от плана.

Также на 30 июля введено в эксплуатацию 7 тыс. индивидуальных жилых домов площадью 917,4 тыс. кв. м, что составляет 66,1% от плана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее кабинет министров Татарстана внес корректировки в программу по обеспечению населения республики качественным жильем и услугами ЖКХ. Финансирование программы на 2020—2025 годы после корректировок составит почти 127 млрд рублей.