Стала известна точная дата первого матча «Рубина» в новом сезоне

Стала известна точная дата первого матча «Рубина» в новом сезоне. Казанский клуб 11 августа, во вторник, в матче первого тура на своем стадионе «Ак Барс Арена» примет московский «Локомотив». Начало встречи — в 20.00 мск.

Во втором туре подопечные Слуцкого также на своем поле примут «Урал» из Екатеринбурга. Точная дата этой встречи пока не известна, она пройдет в промежутке 15 — 18 августа.

Напомним, что в минувшем сезоне «Рубин» занял 10-е, итоговое место. «Локомотив» стал вторым и сыграет на будущий год в групповом этапе Лиги чемпионов. Команды играли друг с другом не так давно, 29 июня, также в Казани. «Рубин» уступил со счетом 1:2.